«Afterwork» feiert Jubiläum mit Geburtstagsshow: «Die Menschen sehnen sich mehr denn je nach Live-Erlebnissen»

Sehr zur Freude von Veranstalter Nic Niedermann, der seine Feierabend-Konzertreihe vor zehn Jahren ins Leben rief. Und seither regionalen und internationalen Musikerinnen und Musikern Auftrittsmöglichkeiten bietet, die für sie oft Meilensteine in ihrer Laufbahn sind.

Eine davon ist Justina Lee Brown. Dank ihrer «Afterwork»-Gigs wurde sie hierzulande einem breiten Publikum bekannt. Danach kam ihre Karriere so richtig ins Rollen. Geradezu legendär geworden sind die Jamsessions anlässlich des Bluesfestivals, die jedes Jahr internationale Bluesgrössen mit regionalen Bands zusammenbringen.«Afterwork» gilt mittlerweile als fester Wert im hiesigen Kulturgeschehen.

«Meine oberste Prämisse ist es immer, allen Anwesenden erstklassige Musik zu bieten», sagt Niedermann dazu. Das gelingt ihm seit nunmehr einem Dezennium Woche für Woche. Das runde Jubiläum von «Afterwork» wird am 2. November 2023 ausgiebig mit einer Geburtstagsshow gefeiert.

Der gebürtige Badener Nic Niedermann ist Gitarrist, Kulturvermittler und Musikschullehrer und kennt die lokale Musikszene wie seine eigene Westentasche. Der Konzertveranstalter und Instrumentalist von Formationen wie Tonic Strings und Rotosphere steht Künstlerinnen und Künstlern seit je beratend zur Seite und lässt sie von seiner langjährigen Erfahrung und einem mittlerweile riesigen Netzwerk profitieren.Das Alter sieht der knapp 60-Jährige dabei als Vorteil.

