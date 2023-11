Affäre Infantino/Lauber: Abgehörte Rentnerin und falsche Koks-Vorwürfe

Ex-Bundesanwalt Michael Lauber ist nach drei Jahren Strafverfahren rehabilitiert. Ein Sonderermittler behauptete sogar fälschlicherweise, gestützt auf Gerüchte, Lauber konsumiere Drogen.Die Einstellungsverfügung und Fallakten, in die diese Redaktion exklusiv Einsicht nehmen konnte, zeigen: Ausgerechnet im Fall, der das Vertrauen in die Schweizer Justiz hätte wiederherstellen sollen, agierten die Strafverfolger so, wie es das Gesetz nicht vorsieht.

Keller lancierte auch die «Aktion Herbst». Die St.

Maurer und Weder laden Infantinos Schwester vor. Sie bestätigt alles. Damit fällt die Putschthese in sich zusammen. Bereits zuvor war Infantinos Jugendfreund Rinaldo Arnold beim Bundesanwalt zu Besuch – allerdings zu einem Zeitpunkt, als eine Kandidatur Infantinos für das Fifa-Präsidium nicht infrage kam.Infantino und Arnold kennen sich vom FC Brig, bei dem Oberstaatsanwalt Arnold bis heute Präsident und Infantino nicht mehr aktiv ist.

Erst später, als Infantino für das Fifa-Präsidium kandidierte, seien vermehrt Medienanfragen bei ihm als FC-Brig-Präsident wegen Infantinos Vergangenheit im Verein eingegangen. Da habe er dessen Schwester um die Handynummer seines Jugendfreunds gebeten.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AARGAUERZEITUNG: Wieder eine Klatsche gegen Spanien: Schweizerinnen verlieren gegen die Weltmeisterinnen 1:7Die Schweizerinnen verlieren in der Nations League gegen Spanien erneut hoch. Beim 1:7 im Letzigrund gelingt immerhin endlich wieder ein Schweizer Tor.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen ⮕

20MIN: Regensburg: Polizei ermittelt gegen Follower des KillersEin 14-Jähriger hat in Regensburg (D) mutmasslich einen Siebenjährigen getötet. Vor der Tat postete er auf Instagram ein Foto von sich mit einem Messer in der Hand.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

SCHWEIZERBAUER: Frischer Wind vom BauernverbandDer frisch gewählte Bauernpräsident Australiens beginnt seine Amtszeit mit einer Kampagne gegen landwirtschaftsfeindliche Politik.

Herkunft: SchweizerBauer | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Makellose Pegula löst gegen Sabalenka das Halbfinal-TicketJessica Pegula steht bei den WTA Finals als erste Halbfinalistin fest. Die US-Amerikanerin bezwingt Aryna Sabalenka.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Los Angeles Kings gewinnen Auswärtsspiel gegen die Toronto Maple LeafsDie Los Angeles Kings gewinnen ihr viertes Auswärtsspiel in Folge gegen die Toronto Maple Leafs mit 4:1. Kevin Fiala erzielt einen Skorerpunkt und Adrian Kempe macht mit dem 4:1 alles klar. In einem weiteren Spiel des Abends siegen die Vancouver Canucks zuhause mit 5:2 gegen die Nashville Predators.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Schweizer Nati überfordert gegen SpanienDie Schweizer Nationalmannschaft ist im dritten Spiel gegen Spanien komplett überfordert und kassiert sieben Gegentore. Die Spielerinnen werden einzeln bewertet.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕