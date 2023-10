Aegerter gelingt zum Saisonabschluss die doppelte Podest-Premiere

Noch am Samstag hatte Dominique Aegerter ein Defekt an seiner Yamaha behindert, doch nun konnte der Schweizer am Saisonfinale der Superbike-WM im spanischen Jerez brillieren.

In der Prüfung über die verkürzte Distanz, in dieser Rennklasse als Superpole-Race bezeichnet, stand Aegerter wiederum neben dem neuen und alten Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) in der Frontreihe. Mit anderthalb Sekunden Rückstand auf den spanischen Dominator fuhr der Oberaargauer auf den 2. Rang und damit zu seiner Podest-Premiere in dieser Serie.

Rang 8 in der GesamtwertungGut drei Stunden später doppelte er gleich nach. Im 2. Hauptrennen des Wochenendes belegte er hinter Bautista und dem Türken Toprak Razgatlioglu, einem Markenkollegen, Platz 3. headtopics.com

Dank diesem versöhnlichen Saisonabschluss, den er auch als Entschädigung für viele Ungereimtheiten und Enttäuschungen im Verlauf dieser Weltmeisterschaft betrachten darf, stiess Aegerter in seiner 1. Saison in der Gesamtwertung der Superbike-WM auf Platz 8 vor.

