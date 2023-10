Adriano, Veganitas, Florian: Gastro-Rochade im Berner Bahnhof

Wo man früher möglichst schnell das Weite suchte, fühlt sich heutzutage der Bahnhof Bern einladend an. Der Regenschauer hat am Tag des Besuchs viele Leute ins Hauptgebäude getrieben. Alle Sitzplätze sind besetzt: Weder auf den Stühlen im Gastrobereich unmittelbar neben dem Treffpunkt noch auf den Holzbänken im ganzen Gebäude gibt es Platz.

Im Fall von Veganitas führte dieser Test zu einem Restaurant in Zürich und zwei Bahnhofsshops, hier in Bern und in Luzern. Giuseppe Moranda sagt: «Der Hype in Bern steht noch aus. In Zürich und Luzern waren wir mit dem Truck auf den Strassen. Das hilft enorm.» Hier kenne man sie erst vom veganen Mentafestival auf der Schützenmatte.Veganitas ist ein Beispiel, das die Bahnhof-Strategie der SBB fassbar macht.

Adrianos Coffee & Playground verliert nächsten Sommer den aktuellen Standort. Dieser sei von Anfang an nur als Provisorium gedacht gewesen, sagen die Betreiber. Circa alle drei Monate zieht ein neues Pop-up ein, im Winter folgt beispielsweise die Mattebrennerei. Zuletzt verkaufte die Cocina Divina Empanadas. «Die Untermieterinnen bezahlen an uns eine 15-prozentige Umsatzbeteiligung, darin sind fünf Prozent für Strom- und Wasserkosten enthalten», sagt Dennler. headtopics.com

Hitzberger wird die Filiale in der Unterführung im Bahnhof Bern schliessen. Der Imbiss verkauft sein «natürliches Fast Food» weiterhin am Berner Bärenplatz.hat Konsequenzen für einige Betreiber: So zügeln der Chocolatier Läderach, die Buchhandlung Orell Füssli, der Sterneimbiss Hitzberger und die Bäckerei Reinhard weg, um Platz für die steigenden Passagierzahlen zu schaffen.

Zu einem Wechsel kommt es beim Haupteingang des Bahnhofs: Der Betreiber des Cafés Florian zieht sich per Ende 2023 aus dem Geschäft zurück, weil er ausgewandert ist. Das Lokal wurde neu ausgeschrieben und wird in den nächsten Wochen neu vermietet. Wer mit welcher Gastroidee einziehen wird, wollen die SBB noch nicht kommunizieren, da die Verträge noch nicht unterzeichnet seien. headtopics.com

