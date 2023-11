Adligenswil LU: Frontalkollision zwischen zwei Autos

Dabei kam er auf die gegenüberliegende Fahrbahnhälfte und es kam zu einer Frontalkollision mit einem korrekt entgegenkommenden Auto. Eines der beiden Autos rollte dann noch ein stehendes Motorrad. Die beiden Autofahrer wurden erheblich verletzt. Eine Person musste von der Feuerwehr aus dem Auto geborgen werden. Die Verletzten wurden beide vom Rettungsdienst 144 in das Spital überführt.

Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 25’000 Franken. Im Einsatz standen die Feuerwehren Adligenswil und Stadt Luzern. Die Strasse war wegen Bergungs- und Reinigungsarbeiten während vier Stunden gesperrt.

