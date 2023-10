Adela Smajic nimmt an der neuen Staffel von «Bachelor in Paradise» teil

In der neuen «Bachelor in Paradise»-Staffel suchen Ex-Kandidat*innen nach der grossen Liebe. Die ehemalige Bachelorette Adela Smajic aus Basel setzt bei der Suche nach dem Mann fürs Leben ebenfalls auf die Realityshow.Es ist bekannt: Partnerschaften, die während den libidinösen TV-Formaten Bachelor oder Bachelorette geschlossen werden, sind grossmehrheitlich nicht von langer Dauer.

auf die vergangenen fünf Jahre zurück. «Langfristig hat sich aber nie etwas entwickelt und das, obwohl ich eine Dating-Queen bin.» Die 30-jährige Baslerin sagt, sie sei bereit für eine neue Liebe – und setzt bei ihrer Suche nach dem Mann fürs Leben erneut auf eine Realityshow.

«Aufregende Neuigkeiten, meine Lieben 😍 Ich freue mich, euch endlich mitteilen zu können, dass ich ein Teil der diesjährigen ‹Bachelor in Paradise›-Staffel sein werde 🌹🌴Ich kann es kaum erwarten, euch auf die Reise mitzunehmen 🥹♥️ Was denkt ihr, werde ich mich dort verlieben? 👀»Adela Smajic ist guter Hoffnung, dass es diesmal mit der grossen Liebe klappen wird: «Die Sendung weist eine hohe Quote an langfristigen Paaren auf,... headtopics.com

Mit der Auswahl an Männern, die bei «Bachelor in Paradise» mitmachen, zeigt sie sich äusserst zufrieden: «Die Auswahl war super. Der ein oder andere hat es mir definitiv angetan.»Im Interview mit «20 Minuten» verrät Adela Smajic zudem, dass es vor allem gutgebaute, gepflegte und selbstbewusste Typen seien, die bei ihr Schnappatmung auslösen würden: «Ich liebe es, wenn ein Mann die Initiative ergreift – und solche Momente gab es.

Deshalb muss sie sich auch wegen ihres aktuellen Beziehungsstatus bedeckt halten – und bittet deshalb in «20 Minuten» um etwas Geduld: «Das wird sich alles zeigen. Ich stosse in der dritten Folge als Bombe hinzu.»Ex-Bachelorette Adela Smajic und Curvy-Model Stella Kizildag reden im Talk mit Claudia Lässer über das Thema «Body Positivity». Erwartet wird ein Streit über Brustvergrösserungen und Botox. Doch es kommt anders. headtopics.com

