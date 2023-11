Adecco Group übertrifft mit Zahlenkranz die Erwartungen

Damit hat sich das Wachstumstempo nur leicht abgeschwächt. Es fiel aber über den Erwartungen aus. Und Adecco schnitt damit auch klar besser ab als die grössten Konkurrenten, die zuletzt über organisch rückläufige Umsätze berichten mussten. «Wir konnten in allen Regionen Marktanteile gewinnen», liess sich CEO Denis Machuel denn auch zitieren.

Den Bruttogewinn sank derweil um 2 Prozent auf 1,24 Milliarden Euro und die entsprechende Marge kam bei 20,8 Prozent zu liegen. Adecco selbst hatte eine Bruttomarge auf dem Niveau des zweiten Quartals (20,7 Prozent) erwartet.

Das um Einmaleffekte bereinigte operative Ergebnis auf Stufe EBITA stieg gleichwohl um 9 Prozent auf 235 Millionen Euro, was deutlich über den Analystenerwartungen war. Preisdisziplin, Produktivitätszuwächse und eine gute Kostenkontrolle hätten dies ermöglicht, so das Communiqué. Die Problemregion Nordamerika habe ausserdem beim Turnaround Fortschritte erzielt und ein positives Ergebnis erzielt.Adecco rechnet mit einem weiterhin stabilen Geschäftsverlauf.

