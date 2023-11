Adecco Group gewinnt im dritten Quartal erneut Marktanteile

Damit hat sich das Wachstumstempo nur leicht abgeschwächt. Es fiel aber über den Erwartungen aus (AWP-Konsens: +1,8%). Und Adecco schnitt damit auch klar besser ab als die grössten Konkurrenten, die zuletzt über organisch rückläufige Umsätze berichten mussten. «Wir konnten in allen Regionen Marktanteile gewinnen», liess sich CEO Denis Machuel denn auch zitieren.und die entsprechende Marge kam bei 20,8 Prozent zu liegen.

