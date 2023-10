Achtung: Uhr umstellen! Ab Sonntag gilt wieder Winterzeit und dazu werden die Uhren in der Schweiz eine Stunde zurückgestellt. Obwohl das heute in den allermeisten Fällen automatisch vonstattengeht, möchte eine Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer die Umstellerei beenden.

Eine am Donnerstag veröffentlichte europäische Umfrage vom Institut YouGov zeigt: Rund 64 Prozent der Befragten in der Schweiz möchte künftig weder im Frühling noch im Herbst die Zeiger verstellen. Damit gehört die Schweiz zu den umstellskeptischen Ländern in Europa. Einzig in Deutschland wollen noch mehr Personen die Zeitumstellung abschaffen.

Die Abschaffung der Zeitumstellung ist dabei ein Dauerthema. Bereits 2018 hatten sich in einer europaweiten Umfrage durch die Europäische Kommission rund 80 Prozent der 4,6 Millionen Befragten für ein Ende der Zeitumstellung ausgesprochen. Vorab Menschen in Deutschland votierten damals für die Abschaffung.In der Folge hat die EU eigentlich entschieden, dass mit der Zeigerdreherei bald fertig sein soll. headtopics.com

Und auch in der Schweiz gibt die Zeitumstellung immer wieder zu reden. Zuletzt war allerdings vor bald drei Jahren dieNach verschiedenen Versuchen in Europa mit Sommer- und Winterzeiten rund um den Ersten und Zweiten Weltkrieg setzte sich das heutige Modell erst in den 80er-Jahren durch. Dabei hatte sich die Schweizer Bevölkerung zunächst noch gegen die Einführung der Sommerzeit gewehrt. Konkret lehnte das Stimmvolk 1978 die Sommerzeit ab.

Klar ist: Stellt die EU nicht mehr um, stellt wohl auch die Schweiz nicht mehr um. Ein Alleingang innerhalb Europas – auch ohne Rahmenvertrag mit der EU – würde keinen Sinn machen. Bis es aber so weit ist, bleibt uns nichts anderes übrig, als am kommenden Sonntag die Stunde zusätzlich anzunehmen und im Idealfall etwas länger zu schlafen.Mit der Zeitumstellung in der Nacht auf Sonntag wird es abends wieder merklich früher dunkel werden. headtopics.com

