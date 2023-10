Ab 2024 erhöht die ZKB den Fixlohn und deckelt Boni für 2023

Künftig will das Bankinstitut seinen Mitarbeitenden so auch mehr Fixlohn auszahlen.Bei der Züricher Kantonalbank zeichnen sich Rekordgewinne ab. Auf dem Niveau von 2022 werden sie gedeckelt, damit die Boni nicht explodieren.

«Damit wird die variable Vergütung vom Gewinnsprung entkoppelt.» Das teilte die Bank am Freitag mit. Vor allem wegen der Zinswende stieg der Gewinn der Bank um ein Viertel. Etwa die Hälfte davon entfiel auf die fixe Vergütung. Die variable Vergütung nahm dabei einen Anteil von knapp einem Drittel ein. Konkret waren es circa 350 Millionen

Mit den neuen Jahr 2024 stellt die Bank das Vergütungsmodell auch neu auf. Mitarbeitende erhalten dann mehr Fixlohn anstelle von Boni. Dadurch werde die fixe Vergütung auf ein marktgerechteres Niveau angepasst, heisst es.In der Umsetzung sieht das so aus. Den Mitarbeitenden wird ein Teil der variablen Vergütung abgezogen und dem Fixlohn gutgeschrieben. headtopics.com

Durch die guten Geschäftsergebnisse der ZKB in den vergangenen Jahren habe der Stellenwert der variablen Vergütung stetig zugenommen. So sagte der Sprecher weiter. Der Bankrat sei nun zu dem Entschluss gekommen, den fixen Lohnanteil wieder stärker zu gewichten.Gleichzeitig will die ZKB das Vergütungsmodell für hohe Kader stärker auf die langfristigen wirtschaftlichen Interessen auszurichten.

Hohe Nachfrage nach Tickets für die EM 2024 in DeutschlandDeutschland, England und Frankreich verzeichnen die höchste Nachfrage nach Tickets für die EM 2024. Besonders begehrt sind die Spiele der deutschen Mannschaft sowie das Finale in Berlin. Die UEFA hat bereits über 2 Millionen Ticketanträge erhalten und wird per Losverfahren entscheiden, wer Tickets kaufen darf. Weiterlesen ⮕

Glarner Messe 2023: Größer und vielfältiger als je zuvorDie Glarner Messe 2023 findet vom 1. bis 5. November statt. Die Landwirtschaft präsentiert sich größer und vielfältiger. Es gibt verschiedene Stationen, um den Anbau von Getreide zu entdecken. Außerdem gibt es im Puuräland Streichelhöfe und regionale Köstlichkeiten. Weiterlesen ⮕

Leitartikel zu den Wahlen 2023: Die falsche Angst vor der 10-Millionen-SchweizDie SVP hat die Zuwanderung erfolgreich als Waffe eingesetzt. Die anderen Parteien dürfen das Thema nicht länger totschweigen. Sie riskieren, die kommende Europadebatte zu verlieren. Weiterlesen ⮕

Die FTTO-Lösung von Huawei gewinnt den Outstanding POL Use Case Award auf dem BBWF 2023Paris (ots/PRNewswire) - Auf dem Broadband World Forum (BBWF) 2023 wurde die FTTO-Lösung (Fiber To The Office) von Huawei mit dem Outstanding POL Use Case Award ausgezeichnet,... Weiterlesen ⮕

Hubert Hurkacz und Félix Auger-Aliassime: Die beiden Finalisten der Swiss Indoors Basel 2023 im PorträtDie beiden Finalisten der Swiss Indoors Basel stehen fest. Der Pole Hubert Hurkacz (ATP 11) bekommt es am Sonntag ab 15.30 Uhr mit dem Titelverteidiger Félix Auger-Aliassime (ATP 19) aus Kanada zu tun. Wir stellen Ihnen die beiden Kandidaten vor dem Finale vor. Weiterlesen ⮕

Nach Missbrauchsskandal: Kirchenaustritte 2023 dürften sämtliche Vorjahre in den Schatten stellenNach dem Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche dürfte die Zahl der Kirchenaustritte auch dieses Jahr wieder alle Rekorde brechen. Weiterlesen ⮕