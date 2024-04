Aargauerin nach plötzlichem Tod des Ehemanns mit geringer Witwenrente konfrontiert

Der Traum von einer glücklichen Familie wird für eine Aargauerin vom einen Moment auf den anderen zum Albtraum. Vor einem halben Jahr ist ihr Mann plötzlich an einem Hirnschlag verstorben. Weil er nur kurz in der Schweiz gearbeitet hat, hinterlässt er ihr eine geringe Witwenrente von 200 Franken pro Monat.

Das Familienglück schien perfekt: Nach der Hochzeit im Dezember 2020 und Geburt der ersten Tochter knapp ein Jahr später erblickt im Januar 2023 das zweite Mädchen von Irina Prom und ihrem Ehemann das Licht der Welt. Im Oktober vergangenen Jahres erreicht die kleine Familie die schreckliche Nachricht. Der Ehemann und Vater ihrer beider Kinder erleidet in den Ferien in Kambodscha einen Hirnschlag. «Ich habe einen Tag später von seiner Mutter ein Telefonanruf erhalten», erzählt Prom gegenüber Tele M1.Kennengelernt haben sich die gebürtige Aargauerin und der US-Amerikaner mit kambodschanischen Wurzeln in der Luf

