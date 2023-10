Es ist eine Umwälzung, welche die Aargauer Regierung mit der Polizei im Kanton plant. Aus der Kantonspolizei und den 15 Regionalpolizeien soll ein einziges Korps werden. Vom dualen Polizeisystem soll zur Einheitspolizei gewechselt werden.

Gemäss Kritikerinnen und Kritiker führt das duale System zu Doppelspurigkeiten und Unklarheiten. Kommt es beispielsweise zu einem Verkehrsunfall, ist oft eine Patrouille der Regionalpolizei als erste vor Ort. Zuständig ist danach aber oft die Kantonspolizei.

Polizeidirektor Dieter Egli sagt dazu: «Das System funktioniert aktuell. Aber die Herausforderungen in der Polizeiarbeit nehmen zu, es gibt immer mehr Koordinationsaufwand.» Und weiter: «Als Bürger muss ich mich bei einer Einheitspolizei nicht mehr fragen, zu welcher Polizei ich gehen muss». headtopics.com

Wo es ein duales System gibt, ist dies unterschiedlich organisiert. Während im Aargau jede Gemeinde durch eine Regionalpolizei abgedeckt wird, unterhält zum Beispiel im Kanton Solothurn nur die Stadt Solothurn ein eigenes Korps. In Olten und Grenchen wurde die Stadtpolizei dagegen abgeschafft und in die Kantonspolizei integriert.

Es ist unverständlich, dass man das Erfolgsmodell abschaffen will. Autor: Patrick Gosteli Präsident Gemeindeammänner-Vereinigung Der Vorschlag einer Einheitspolizei stösst nicht überall auf Gegenliebe. Das aktuelle System habe sich bewährt, sagt Patrick Gosteli, Präsident der Gemeindeammänner-Vereinigung, also dem Gemeindeverband. headtopics.com

Grosser Rat am ZugOb es tatsächlich zur Revolution des Polizeiwesens kommt, muss das Aargauer Kantonsparlament entscheiden. Bleiben die Parteien bei der Meinung, die sie im Frühling in der Vernehmlassung teilten, könnte eine Mehrheit für den Wechsel zustande kommen.

