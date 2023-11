Aarau: Polizei warnt vor E-Scootern als Weihnachtsgeschenk

Toni von Däniken von der Stadtpolizei erklärt den Entscheid so: «Bei Kontrollen zeigte sich, dass zahlreiche Jugendliche, aber auch deren Eltern, keine Kenntnisse haben von den rechtlichen Grundlagen.»Mit dem Brief sollen die Eltern aufgeklärt werden. Denn fürs E-Trotti gibt es nicht nur ein Mindestalter, sondern auch weitere Regeln. Grundsätzlich gilt: Wo Velos nicht fahren dürfen, haben auch E-Trottis nichts zu suchen. Das Trottoir ist also tabu.

Zuletzt gingen bei der Stadtpolizei immer wieder Meldungen über das Verhalten von E-Scooter-Fahrenden ein. Es seien auch vereinzelt «Übertretungen» festgestellt worden. Von Däniken erklärt, dabei sei «primär belehrend gewirkt» worden.. Die Kantonspolizei St.Gallen registrierte beispielsweise «zehnmal mehr Unfälle mit solchen Gefährten» als 2019. Auch in Luzern zeigt sich in der Unfallstatistik eine «negative Tendenz».

