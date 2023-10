Aarau-Fußballer bereiten sich auf Spiel gegen Schaffhausen vor

Kommen Milot Avdyli (rechts/hier bei seinem Führungstor) und seine Kollegen nachträglich noch zu den drei Punkten im Spiel gegen Bellinzona. (Aarau, 08.10.2023)Vom Himmel fällt Regen. Die Spieler des FC Aarau sind verdreckt und durchnässt. Sie bereiten sich vor auf die Partie vom Freitag im Brügglifeld gegen den FC Schaffhausen. Mit einem Sieg gegen den Tabellenletzten könnten sie – je nach Ausgang der anderen Spiele dieser 12.

Seit 2007 hat der Aargau eine Kantonspolizei und 15 Regionalpolizeien. Der Regierungsrat schlägt dem Grossen Rat vor, dass ein Systemwechsel zur Einheitspolizei vollzogen wird. Zudem soll der Polizeibestand im Kanton Aargau erhöht werden.Copyright © Aargauer Zeitung. Alle Rechte vorbehalten.

Weiterlesen:

AargauerZeitung »

FC Aarau empfängt Tabellenletzten FC SchaffhausenTrainer Alex Frei warnt vor einem starken Gegner, aber ist zuversichtlich, dass sein Team gewinnen kann. Die SP Aargau unterstützt Marianne Binder im zweiten Wahlgang. Katar spielt eine vielschichtige Rolle im Nahost-Krieg. Weiterlesen ⮕

Unfälle auf der Autobahn A1 zwischen Aarau West und Aarau OstAm Morgen des 26.10.2023 ereigneten sich mehrere Auffahrkollisionen auf der Autobahn A1 zwischen den Ausfahrten Aarau West und Aarau Ost. Insgesamt waren 13 Fahrzeuge beteiligt, es entstand hoher Sachschaden, jedoch wurde niemand verletzt. Die Unfälle wurden hauptsächlich durch mangelnde Aufmerksamkeit und zu geringen Abstand verursacht. Es kam zu Wartezeiten in beiden Fahrtrichtungen. Weiterlesen ⮕

GLP unterstützt Stocker im zweiten Wahlgang in SchaffhausenDie GLP hat beschlossen, Stocker im zweiten Wahlgang der Ständeratswahlen in Schaffhausen am 19. November zu unterstützen. Weiterlesen ⮕

Nina Schärrer (FDP) tritt in Schaffhausen nicht mehr anDie Schaffhauser FDP-Kandidatin Nina Schärrer wird nicht zum zweiten Wahlgang für den Ständerat… Weiterlesen ⮕

Nina Schärrer (FDP) tritt in Schaffhausen nicht mehr anNina Schärrer (FDP) wird für den Schaffhauser Ständerat nicht kandidieren. Damit stehen Thomas Minder (parteilos) und Simon Stocker (SP) zur Wahl. Weiterlesen ⮕

Vogelschützerin verteidigt Tauben: «Wir füttern sie mit unserem Müll und regen uns dann darüber auf, dass sie alles verkoten»Aktueller Fall aus Aarau gibt im Internet zu reden Weiterlesen ⮕