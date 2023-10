A2. St. Jakob, Nachtsperrung der Einfahrt in Fahrtrichtung Luzern und der Ausfahrt in Fahrtrichtung Basel

Die Arbeiten können aus Sicherheitsgründen nicht unter Verkehr ausgeführt werden. Um die Verkehrsbeeinträchtigung so gering wie möglich zu halten, werden die Arbeiten nachts ausgeführt.

A2. St. Jakob, Nachtsperrung der Einfahrt in Fahrtrichtung Luzern und der Ausfahrt in Fahrtrichtung BaselDer Verkehr in Richtung „Basel – St. Jakob“ wird via Anschluss Basel City und Anschluss Muttenz Süd geführt.

FC Basel: Heiko Vogel ist nicht mehr tragbarDie Leistung des FC Basel war erneut erschütternd. Die Zuschauer wussten sich nur noch mit Galgenhumor zu helfen. Heiko Vogel ist nicht mehr tragbar, analysiert Sebastian Briellmann mit FCB-Redaktor Dominic Willimann. Vogels Bilanz: 3 Spiele, 0 Punkte, 0 Tore. Vielleicht wird sein Wunsch, nicht mehr Trainer zu sein, bald erfüllt. Weiterlesen ⮕

Chaos im öffentlichen Verkehr im Kanton GlarusDie Bauarbeiten an der Bahnstrecke zwischen Schwanden und Ziegelbrücke haben zu massiven Verspätungen und Ausfällen der Ersatzbusse geführt. Pendlerinnen und Pendler sind verärgert über die längere Reisezeit und die mangelnde Kenntnis der Busfahrer über die Region. Weiterlesen ⮕

Federer-Bezwinger Hubert Hurkacz in Basel: «Ich hoffe, die Leute hier hassen mich nicht»Hubert Hurkacz ist scheu, wenn er nicht gerade Tennis spielt. Der Pole fügte Roger Federer in Wimbledon 2021 die letzte Niederlage zu. Doch dafür möchte er nicht in Erinnerung bleiben. Weiterlesen ⮕

Wenige Wohneigentümer in Basel-StadtNur jedes siebte Paar zwischen 30 und 50 Jahren könnte sich gemäss dem Immo-Monitoring 2024 von Wüest Partner eine Eigentumswohnung im Kanton leisten. Weiterlesen ⮕

Junge Talente in Basel: Wie groß ist ihr Potenzial?Turnierpräsident Roger Brennwald hat es immer wieder geschafft, aufstrebende Jungstars nach Basel zu locken. Doch das Turnier offenbart auch die Schwächen der jungen Generation: Sie ist noch zu wenig konstant. Weiterlesen ⮕

Swiss Indoors: So spielte Dominic Stricker in BaselDominic Stricker begeistert an den Swiss Indoors. Der Berner spielte gegen French-Open-Finalist Casper Ruud um einen Platz im Viertelfinal von Basel. Weiterlesen ⮕