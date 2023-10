9. Runde der Bundesliga - Kobel bei BVB-Remis verletzt ausgewechselt

Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund haben am 9. Bundesliga-Spieltag mit einem 3:3-Remis für Spektakel gesorgt. Zweimal kamen die Dortmunder dabei von einem Rückstand zurück. Oscar Marmoush (8./24.) hatte die Partie früh mit einem Doppelpack in Frankfurter Bahnen gelenkt, Marcel Sabitzer (45.) und Youssoufa Moukoko (54.) glichen für den BVB wieder aus.

Auf Fares Chaibis 3:2 reagierten die Gäste dann wiederum mit dem 3:3 durch Julian Brandt. Die Tore nicht mehr auf dem Platz erlebt hatte derweil Gregor Kobel. Der Nati-Goalie wurde früh von Mitspieler Nico Schlotterbeck im Gesicht getroffen und musste deshalb kurz nach dem 0:2 ausgewechselt werden.

Xhaka im EinsatzIn der Tabelle liegt Dortmund dadurch neu auf dem 4. Rang, eine Woche vor dem «Klassiker» fehlen zwei Punkte auf die Bayern. Frankfurt schiebt sich auf den 7. Platz. Am Sonntag ebenfalls noch im Einsatz steht Granit Xhaka mit Bayer Leverkusen gegen den SC Freiburg. headtopics.com

