9-jähriger Junge in felsigem Gelände am Rhein in Haldenstein verunglückt

Beim Eintreffen der Stadtpolizei Chur hat sich das Kind bereits im felsigen Gelände verstiegen. Durch einen Polizisten und einen Passanten konnte es mit einem Seil gesichert und aus der misslichen Lage befreit werden. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der Knabe beim Spielen von zu Hause entfernt. Über Facetime telefonierte er bereits mit seiner Schwester und konnte kurz darauf den herbeigeeilten Eltern übergeben werden.

:

POLİZEİCH: Birsfelden BL: Ausgelaufenes Heizöl auf dem Rhein beschäftigt EinsatzkräfteAm Freitagmittag, 27. Oktober 2023, kam es unterhalb des Aufhafens in Birsfelden BL, zu einem Zwischenfall, wobei Heizöl in den Rhein floss.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen »

SUEDOSTSCHWEİZ: Schiffe auf dem Rhein bei Basel können wieder wie gewohnt fahrenUnterhalb des Auhafens in Birsfelden ist am Freitagnachmittag Öl in den Rhein geflossen, was den…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen »

TAGBLATT_CH: Verurteilt zu fast acht Jahren Gefängnis: Verbindungsmitglied vergewaltigte junge Frauen und MädchenDas Kreisgericht Wil sah es als erwiesen an, dass ein ehemaliges Führungsmitglied einer Mittelschulverbindung vier deutlich jüngere Frauen sexuell missbraucht und teils vergewaltigt hatte.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen »

NAU_LİVE: Mutmassliche Konfrontation mit Moralpolizei: Junge Iranerin beerdigtWeil sie kein Kopftuch trug, geriet eine Iranerin in einen Konflikt mit der Moralpolizei. Darin stürzte sie und fiel auf den Kopf. Heute wird sie beerdigt.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

PRESSEPORTAL_CH: Alltägliches im aussergewöhnlichen Licht: Die Zugfahrten der Malerin Luzia TschumiIn den alltäglichen Bewegungen zwischen Moosseedorf und Bern hat Luzia Tschumi, eine junge Malerin und Goldschmiedin in Ausbildung, eine bemerkenswerte Kunstquelle entdeckt....

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Interview übers Zusammenleben: «Die Eltern sind keine Freunde»Worauf kommt es an, wenn junge Erwachsene weiter im Elternhaus wohnen? Der Psychologe und Bindungsforscher Claus Koch gibt Tipps, wie das gelingt.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »