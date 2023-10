8 clevere Apps mit interaktiven Widgets für iOS 17

Interaktive Widgets sind eines der wohl interessantesten neuen Features, die mit iOS 17 ihren Weg auf das iPhone gefunden haben: Sie erlauben den Zugriff und die Bearbeitung von App-Inhalten, ohne dazu die eigentliche App starten zu müssen. Neu ist das zwar nicht – Android-Nutzer können schon lange auf entsprechende Widgets zugreifen. Allerdings ist die Umsetzung bei Apple wieder einmal wunderbar rund und macht Freude.

Damit ist Doppler eine vielseitige Alternative zu Apples doch sehr beschränkter Music-App – und besitzt ein praktisches interaktives Widget zum Abspielen der Musiksammlung. Link: Doppler herunterladen Preis: 7 Tage Gratis-Test/10 Euro Einmalkauf Night Sky Die App Night Sky ist eine beliebte Astronomie-App für das iPhone, die Augumented Reality nutzt, um Himmelsobjekte wie Sterne, Planeten oder Sternbilder zu identifizieren.

Ob Sofahocker oder Sportnerd: Diese Apps erfüllen jedes BedürfnisDigitales Heimtraining ist leicht zugänglich und darum niederschwellig. Eine Übersicht über die beliebtesten Angebote. Weiterlesen ⮕

Nino Niederreiter: Bündner NHL-Star verbringt Ferien in HeimatWährend die NHL ruht, bietet sich den Eishockey-Stars die Möglichkeit, abzuschalten. Der Churer Nino Niederreiter (30) reist dafür in seine Heimat. Weiterlesen ⮕

Blutzucker-Tracking im Trend: «Abnehmen mit Blutzucker-Tracking ist ein Mythos»Das Messen des Glukosespiegels mit Apps wird immer populärer. Diabetologe Bernd Schultes warnt jedoch vor den Gefahren einer übermässigen Überwachung des eigenen Körpers. Weiterlesen ⮕

Türkische Billigairline erwägt Gründung von Fluggesellschaften in anderen LändernDie Geschäftsführerin Güliz Öztürk von Pegasus Airlines hat bei einer Veranstaltung angekündigt, dass die Airline die Möglichkeit der Gründung von Fluggesellschaften in anderen Ländern prüft. Insbesondere Asien und Osteuropa, darunter Polen, Tschechien und Rumänien, werden als potenzielle Märkte genannt. Weiterlesen ⮕

Theater Wiwa Laufenburg feiert 20-Jahr-JubiläumDas Theater Wiwa Laufenburg feiert dieses Jahr sein 20-Jahr-Jubiläum mit einer Aufführung von Henning Mankells Stück 'Ein Herbstabend vor der Stille'. Das Ensemble um Regisseur Martin Willi musste aufgrund von Besetzungsproblemen einige Dialoge umschreiben, freut sich aber dennoch über die Möglichkeit, das Stück aufzuführen. Weiterlesen ⮕

Yann Sommer führt Inter in der Meisterschaft anInter Mailand gewinnt mit 1:0 gegen AS Roma, während Yann Sommer einen ruhigen Abend genießt und nur einen Torschuss der Römer entschärft. Weiterlesen ⮕