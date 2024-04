78-Jähriger fällt illegal Bäume im Zürcher Stadtwald

Im Zürcher Stadtwald hat ein 78-jähriger Mann im letzten Jahr rund 100 Bäume illegal gefällt oder angesägt. Er wurde nun zu einer Geldstrafe verurteilt.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



bazonline / 🏆 7. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Vandalismus am Uetliberg: 100 Bäume geschnitten – Hohe Geldstrafe für RentnerVergangenes Jahr hat ein 78-Jähriger im Zürcher Stadtwald rund 100 Bäume gefällt oder angesägt. Er will im Guten gehandelt haben.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Beste PR für die Natur: Wieso das Ehepaar Schoch zum dritten Mal 500 Bäume einpflanztMartina und Reto Schoch laden die Bevölkerung und ihre Freunde ein, ihnen bei einer ganz speziellen Pflanzaktion zu helfen. Sie werden am kommenden Samstag 500 Eichen in Oberlunkhofen pflanzen. Der Grund für diese Aktion ist ein spezieller.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

Stadt Luzern: 20 Bäume im Weinbergliwald gefälltVom Schweizerhofquai bis zum Musikpavillon in Luzern stehen rund 150 Rosskastanien. Weil erst kürzlich eine dieser Kastanien umkippte, wird nun die Standfestigkeit der restlichen Bäume geprüft.

Herkunft: PilatusToday - 🏆 11. / 68 Weiterlesen »

Wegen Pilzbefall und Trockenheit: Im Weinbergliwald werden rund 100 Bäume gefälltRund 100 Bäume werden gefällt. Betroffen sind vor allem Eschen und Buchen.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Schweiz: Deutlich mehr Ausschaffungen unter Baume-SchneiderDie Schweiz hat 2023 fast dreimal mehr Personen mit negativem Asylentscheid per Sonderflug abgeschoben. Betroffen waren nicht nur Kriminelle, sondern auch Schwangere und Babys.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Zürcher Frauen-Band gewinnt am M4Music Festival«Pissing Outside the Bandroom», heisst der Song, der am M4Music-Popmusikfestival abgeräumt hat. Die sechs Frauen sind eine waschechte Kellerband.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »