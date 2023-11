7 Veränderungen: Das passiert, wenn Sie keinen Sex mehr haben

Denn sexuelle Aktivität setzt Endorphine frei, auch bekannt als «Glückshormone». Sie sind hilfreich, um Anspannung abzubauen. Ohne diese Freisetzung von Endorphinen kann Ihr Körper anfälliger für Zudem hilft Geschlechtsverkehr dem Körper zu entspannen. Das hat mit Hormonen wie Oxytocin zu tun, die während des Orgasmus freigesetzt werden. Durch ihre Ausschüttung fühlen wir uns beruhigt und ausgeglichen. Leben wir abstinent, fällt es dem Körper möglicherweise schwerer, sich in den Relaxmodus zu begeben.Pennsylvania. Hierbei stellte sich heraus, dass Menschen mit regelmässigem Geschlechtsverkehr eine höhere Anzahl von Immunglobulinen produzieren.

Während des Geschlechtsverkehrs kommt es zu einer erhöhten Durchblutung im Gehirn, was die Sauerstoffversorgung verbessert. Mögliches Resultat: Ihre kognitiven Funktionen, wie Konzentration und Gedächtnis, werden gestärkt.Wie schon erwähnt: Oxytocin spielt eine bedeutende Rolle bei der Entspannung des Körpers. Dieses Hormon wird während des Orgasmus freigesetzt und trägt dazu bei, dass wir uns entspannt – und schläfrig fühlen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BAZONLINE: Streit um Swiss-Indoors-Sitz: «Das ist genau das Bild, das ich von Roger Brennwald habe»In einem Interview sagte der Turniergründer, eine Verlegung des Steuerdomizils nach Basel komme nicht infrage – obwohl mit dem Kanton eine Prüfung vereinbart worden war. Das kritisieren Politiker. Laut Verantwortlichen ist damit eine andere AG gemeint.

Herkunft: bazonline | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Robbie Williams hat keine Lust auf Sex mehr – das ist der Grund!Im Bett herrscht zwischen Robbie Williams und seiner Frau Ayda Field tote Hose. Das hat seine Gründe...

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

BAZONLINE: Schicken Sie uns Ihre Geschichten: Was haben Sie an der Herbstmesse erlebt?-minu machts vor: Im Video erzählt er von seinen «Mäss»-Gedanken. Welche verrückten, schönen oder spannenden Anekdoten haben Sie noch in Erinnerung?

Herkunft: bazonline | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Lungenkrebs: Das sollten Sie über die Vorsorge wissenLungenkrebs zählt zu den häufigsten Krebs-Erkrankungen in der Schweiz. Dabei können Vorsorge und Früherkennung gemäss der Lungenliga im Ernstfall helfen.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

BAZONLINE: Sagen Sie mal: «Mit kalten Füssen ist das Erlebnis und der Sport nicht dasselbe»Der Verein Beachvolley Uptown Basel plant in Arlesheim eine Ballonhalle. Pascal Oberli erklärt, weshalb die Nachfrage nach Beachvolleyball auch im Winter gross ist.

Herkunft: bazonline | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Wählen Sie jetzt das schönste Wetterfoto des Oktobers 2023Welches Foto wird Bild des Monats Oktober?

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕