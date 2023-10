67-jähriger Mann in Basel beraubt und verletzt

Am Mittwoch, 25. Oktober 2023, kurz vor 15.30 Uhr, haben zwei unbekannte Personen einen 67-jährigen Mann in der Inselstrasse beraubt und verletzt.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt fuhr den Geschädigten nach der Sachverhaltsaufnahme zur Kontrolle ins Spital. Den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt zufolge hatten die Täter den Mann unvermittelt tätlich angegangen und ihm ein Schmuckstück geraubt. Danach flüchteten sie in Richtung Gärtnerstrasse.1. Unbekannter, 160–170 cm gross, braune Hautfarbe, nordafrikanischer Typ, schlanke Statur, dunkelbraune Haare, schmales längliches Gesicht, trug dunkle Bekleidung.

2. Unbekannter, 170–180 cm gross, braune Hautfarbe, nordafrikanischer Typ, feste Statur, dunkelbraune Haare, trug dunkle Bekleidung. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.

