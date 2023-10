66. Zentralschweizer Jodlerfest in Menznau

Die Luzerner Gemeinde Menznau ist Austragungsort des 66. Zentralschweizer Jodlerfestes. Am 25. Oktober haben der Trägerverein, das Organisationskomitee sowie der Zentralschweizerische Jodlerverband den Festvertrag unterzeichnet und die Entscheidung somit amtlich gemacht, schreibt der Trägerverein in einer Mitteilung.Bereits am 29.

«Zäme met Freud debi» ist denn auch das Motto des 66. Zentralschweizerischen Jodlerfestes. Für den OK-Präsidenten sind das Motto und das eigens entworfene Festlogo sinnbildlich für das Ziel des Festes: «‹Zäme› mit dem gesamten OK sowie den Patronatsmitgliedern aus Politik, Kultur, Sport und Wirtschaft wollen wir ein Zeichen für unsere gelebte Kultur setzen.

Das nächste Zentralschweizerische Jodlerfest findet vom 28. bis 30. Juni 2024 in Sempach statt. Es werden rund 75'000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Nach sieben Jahren gibt Christian Ineichen sein Amt als Präsident der Mitte ab. Unter seiner Führung hat sich die Partei umbenannt und ihre Position als stärkste Luzerner Partei gefestigt. Im Interview spricht Ineichen aber auch über schmerzhafte Erfahrungen.

