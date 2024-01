40 Jahre: Tamilische Diaspora Schweiz

«Ich habe schon als Kind von den Pogromen gehört. Aber erst als Studentin habe ich begonnen, mich selbst mit der tamilischen Geschichte zu beschäftigen»: Aarusza Ramachandran. WOZ: Aarusza Ramachandran, Sie haben Anfang Dezember den Anlass «40 Years: Tamil Diaspora Switzerland» mitorganisiert. Dabei wurde im Berner «Haus der Religionen» die Geschichte der Tamil:innen in der Schweiz reflektiert.

Wie blicken Sie darauf zurück?Am Tag der Veranstaltung war ich emotional sehr angespannt, denn verschiedene schwierige Themen wie zum Beispiel die Fluchtgeschichte unserer Eltern wurden diskutiert. Themen also, die auch Traumata von früher hervorholen können. Diese Anspannung hat sich im Lauf des Tages aber gelöst, da ich einen Raum hatte, um mich mit anderen auszutauschen. Ich merkte, wir in der Diaspora fühlen alle das Gleiche. Die Atmosphäre an diesem Tag spüre ich bis heute. Für die tamilische Gemeinschaft wurde ein Verarbeitungsprozess der Fluchterfahrung und des Lebens in der Schweiz angestossen. Das war schon lange überfälli





Wochenzeitung » / 🏆 21. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

So hilfsbereit ist die Schweiz: sechs Fakten zur SolidaritätWie gross ist die Hilfsbereitschaft in unserem Land? Die neuste Befragungsstudie spricht eine klare Sprache.

Herkunft: SRF 3 - 🏆 30. / 59 Weiterlesen »

Schweiz streicht Millionen für UNRWA im GazastreifenDas Parlament streitet über die Streichung der 20 Millionen, die die Schweiz an das wichtigste Hilfswerk im Gazastreifen zahlt. Die Debatte beschäftigt bis nach New York.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Solarstrom boomt in der SchweizDie Solarstromproduktion in der Schweiz wächst rasant, vor allem auf Hausdächern und an Fassaden. In diesem Jahr wurden rund 1500 Megawatt Fotovoltaikleistung neu installiert, ein Plus von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bis 2024 könnte Solarstrom 10 Prozent der schweizerischen Stromproduktion ausmachen.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Spendenbereitschaft in der Schweiz trotz Krisen rückläufig45 Millionen Franken für das Rote Kreuz, 30 Millionen für die Caritas, 30 Millionen für die Glückskette – die Spenden gehen zurück, stehen aber nach wie vor im Zeichen von Katastrophen und dem Krieg in der Ukraine. Eine Organisation, die sich der Unterstützung von Menschen mit seltenen genetischen Krankheiten widmet, verzeichnete im Jahr 2022 einen Spendenrückgang um 30 Prozent und befürchtet, dass sich dieser Trend wegen der Krisen im 2023 weiter fortgesetzt hat, wie sie Anfang Dezember mitteilte.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Vermögensverwaltung in der Schweiz: Herausforderungen und ChancenDie Vermögensverwaltung in der Schweiz steht vor neuen Herausforderungen, während die Zahl der High-Net-Worth-Individuals steigt. Die Branche muss sich anpassen und Chancen nutzen, um Kapital aus diesem Wachstum zu schlagen.

Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »

Spendenrückgang bei Stiftung Telethon in der SchweizDie Stiftung Telethon in der Schweiz verzeichnete im Jahr 2022 einen Spendenrückgang um 30 Prozent. Die Organisation befürchtet, dass sich dieser Trend im Jahr 2023 fortsetzen wird.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »