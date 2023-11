40 Jahre SRF 3: Yello, Bligg, DJ Bobo – die wichtigsten Songs

Auch wenn das Lied bereits 1985 auf dem Album «Stella» erschien, folgte der grosse Durchbruch erst einige Jahre später, als er für grosse Hollywoodfilme wie «Ferris Bueller's Day Off» mit Matthew Broderick oder «The Secret of My Success» mit Michael J. Fox verwendet wurde.

Joya Marleen: Zur Not ein HitSo einen Senkrechtstart soll ihr erst mal jemand nachmachen: Die vorher unbekannte Joya Marleen nistete sich vor drei Jahren mit ihrer Debütsingle «Nightmare» direkt in den Gehörgängen der Schweiz ein, verbrachte damit ein halbes Jahr in der Hitparade und staubte an einem Abend drei Swiss Music Awards ab. Dabei war der spätere Hit zunächst bloss ein Lückenbüsser.

«Die Geburtstagsshow» am 11. November im TV Box aufklappen Box zuklappen Die 40 für SRF 3 wichtigsten Schweizer Songs der vergangenen 40 Jahre und die Geschichten dahinter gibt's am Samstag, 11. November, um 20.10 Uhr live im TV auf SRF 1.

Bligg: Perfekt getimte RoseVor «Rosalie» war Bligg ein bekannter Schweizer Rapper. Seit «Rosalie» ist er einer der grössten Mundartstars des Landes. «Das Wort ‹Rosalie› und die Melodie waren rasch da», sagt er rückblickend. «Aber ich hatte tagelang keine Idee, in welche Richtung der Text gehen könnte.» Der Zufall wollte es, dass ein Rosenverkäufer just jenes Restaurant betrat, in dem Bligg Zmittag gegessen hat.

SRFNEWS: Wie prüft SRF die Quellen in der Kriegsberichterstattung?Die Informationen zum Ukraine-Krieg sind zahlreich und zum Teil widersprüchlich. Die verlässlichsten Quellen sind eigene Journalistinnen und Reporter anderer Medien vor Ort, denen man vertrauen kann. Weitere wichtige Quellen sind Augenzeugen – also Menschen vor Ort, die Eindrücke vermitteln können. Besonders zu hinterfragen sind Informationen von Kriegsparteien. Denn alle Kriegsparteien machen Propaganda – in diesem Angriffskrieg vor allem die russischen, offiziellen Quellen. Die Aussagen der Kriegsparteien ordnen wir entsprechend ein. Grundsätzlich gilt bei SRF: Je schwieriger und unzuverlässiger die Quellenlage, desto wichtiger ist Transparenz. Umstrittene Fakten und Informationen, die nicht unabhängig überprüfbar sind, werden als solche kenntlich gemacht.

