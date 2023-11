30 Jahre Bait Jaffe Klezmer Orchestra: «Unsere Musik soll weiterleben»

Copyright © bz Basel. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Aargauer Zeitung ist nicht gestattet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TAGBLATT_CH: 125 Jahre alte Dampflok hebt ab: 300-Tonnen-Kran hebt Stahlross aus einem Garten in RorschacherbergDie ehemalige Baulok vom Flughafen in Kloten steht seit 1963 im Garten der Familie Keller in Rorschacherberg. Am Montag wurde sie aus ihrem Unterstand gezogen, mit einem Pneukran auf einen Tieflader gehoben und nach Winterthur gefahren. Dort wird sie vom neuen Besitzer, Daniel Rutschmann, wieder fahrtüchtig gemacht.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: 125 Jahre alte Dampflok hebt ab: 300-Tonnen-Kran zieht Stahlross aus einem Garten in RorschacherbergDie ehemalige Baulok vom Flughafen in Kloten steht seit 1963 im Garten der Familie Keller in Rorschacherberg. Am Montag wurde sie aus ihrem Unterstand gezogen, mit einem Pneukran auf einen Tieflader gehoben und nach Winterthur gefahren. Dort wird sie vom neuen Besitzer, Daniel Rutschmann, wieder fahrtüchtig gemacht.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: Mordprozess am Bezirksgericht Zürich: 20 Jahre für Ermordung der Ehefrau, die ihn verlassen wollteDer 48-jährige Türke, der im Oktober 2021 in Zürich-Altstetten seine Noch-Ehefrau tötete, handelte laut Gericht «aus Wut, nicht aus Verzweiflung».

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Der ehemalige spanische Verbandspräsident wird für drei Jahre gesperrtLuis Rubiales, ist wegen seines übergriffigen Verhaltens bei der WM von der Fifa für drei Jahre gesperrt worden. Dies gelte für jegliche Fussballtätigkeit auf nationaler und internationaler Ebene, hiess es in einer Mitteilung des Weltverbandes.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Zürcher Anklage fordert fast 10 Jahre Freiheitsstrafe für BrianDer Zürcher Staatsanwalt hat am Montag vor Bezirksgericht Dielsdorf eine unbedingte Freiheitsstrafe…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: 50 Jahre Luzerner Konzertchor: Der Prophet «Elias» passt nicht recht in die AktualitätDer Luzerner Konzertchor feiert sein 50 Jubliäum mit einem grossen Oratorium von Mendelssohn. Die Zusammenarbeit mit dem Kammerchor Zürcher Unterland lohnt sich

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕