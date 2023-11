29-Jähriger verliert betrunken Kontrolle über sein Auto und überschlägt sich

29.10.2023 16:59:00 AargauerZeitung 2 min.

Ein Autofahrer ist am Samstagabend mit seinem Fahrzeug von der Strasse gekommen und in eine Böschung hinunter gefallen. Der Lenker wurde dabei verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.