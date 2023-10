21-jähriger Schweizergardist beschützt den Papst

Teil des Erwachsenwerdens ist es, einen Beruf zu suchen. Junge Menschen müssen sich entscheiden, welche Branche und Ausbildung für sie die Richtige ist und den entsprechenden Weg einschlagen. Selten wird an Schnuppertagen oder im Berufsbildungszentrum über den Beruf gesprochen, für den sich der junge Strengelbacher Robin Schmid entschieden hat: Der 21-Jährige ist seit Mai vereidigter Schweizergardist und für den Schutz des Papstes verantwortlich.

Der FC Aarau bleibt zum dritten Mal in Folge ohne Sieg, erkämpft sich gegen Schlusslicht Schaffhausen aber spät immerhin noch ein 1:1. Gjorgjev traf im Anschluss an einen Corner in der 85. Minute zum Ausgleich. Kurz darauf rettete Torhüter Hübel mit einer spektakulären Parade den Punkt. Schaffhausen war nach einer Viertelstunde durch Simone Stroscio in Führung gegangen.Copyright © Aargauer Zeitung. Alle Rechte vorbehalten.

Weiterlesen:

AargauerZeitung »

Das erwartet der Markt von der Zinssitzung der EZBDie Europäische Zentralbank (EZB) wird nach zehn Erhöhungen in Folge die Leitzinsen an diesem Donnerstag voraussichtlich bestätigen. Weiterlesen ⮕

Ihr Auto verkaufen in der Schweiz - So funktioniert der Auto Export bei der Ankauf Exportauto AGSie möchten Ihr Auto verkaufen in der Schweiz und den Auto Export reibungslos und profitabel gestalten? Die Ankauf Exportauto AG ist Ihr vertrauenswürdiger Partner, wenn es... Weiterlesen ⮕

Migros gliedert Innovations-Entwicklung in Gruppe einDie Migros steigt bei der Finanzierung der Start-up-Beteiligungen der Innovationssparte Sparrow Ventures aus. Weiterlesen ⮕

Migros gliedert Innovations-Entwicklung in Gruppe einDie Migros steigt bei der Finanzierung der start-up-Beteiligungen der Innovationssparte Sparrow Ventures aus. Weiterlesen ⮕

Streit um Sammlung Bührle eskaliertDer wissenschaftliche Beirat distanziert sich von der neuen Darstellung der Sammlung Bührle. Weiterlesen ⮕

Genf kontrolliert das Spiel, aber Moldawien gleicht spät ausDie Genfer haben die Partie lange Zeit im Griff. Der Führungstreffer kurz vor der Pause war der verdiente Lohn für einen engagierten Auftritt der Genfer, die sich trotz der langen Reise in den Osten Moldawiens von Beginn an einen wachen Eindruck hinterließen und mehr für das Spiel machten. Moldawien fand lange kein Rezept gegen das disziplinierte Stellungsspiel der Genfer. In der 80. Minute gelang Moldawien jedoch der Ausgleich. Am Ende schienen sich beide Mannschaften mit der Punkteteilung zufriedenzugeben. Weiterlesen ⮕