21-jähriger Österreicher wegen Kreditkartenbetrug verhaftet

Die Kantonspolizei Zürich ermittelte gegen einen 21-jährigen Kreditkartenbetrüger. (Symbolbild)Die Kantonspolizei Zürich hat am Dienstag einen 21-jährigen Österreicher festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, mit Kreditkartenbetrug einen luxuriösen Lebensstil finanziert zu haben. In Küsnacht ZH wurde ein 21-jähriger Österreicher verhaftet.

Der Mann wird beschuldigt, rund zwei Dutzend Kreditkarten mit fremden Identitäten beschafft zu haben, um sich einen «luxuriösen Lebensstil» zu finanzieren. Mit fremden Identitäten sei ein 21-jähriger Österreicher, der in Küsnacht ZH lebt, in den Besitz von rund zwei Dutzend Kreditkarten gekommen, schreibt die Kantonspolizei Zürich am Freitagmorgen in einer Mitteilung. Diese habe er vorwiegend im Kanton Zürich, aber auch im Ausland eingesetzt.

Mit den Karten habe er sich einen «luxuriösen Lebensstil» finanziert. Der Mann wurde verhaftet, nachdem mehrere Anzeigen bei der Kapo eingegangen waren. Die Deliktsumme beläuft sich gemäss Mitteilung auf weit mehr als 100'000 Franken. headtopics.com

Zu den Geschädigten zählen mehrere Privatpersonen und Kreditkarteninstitute. Der Verdächtige sei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich zugeführt worden, welche zusammen mit der Kantonspolizei Zürich die weiteren Ermittlungen führt.

Weiterlesen:

bluenews_de »

Zürcher SP unterstützt GLP-Kandidatin im zweiten WahlgangDie SP des Kantons Zürich unterstützt im zweiten Wahlgang der Ständeratswahlen die GLP-Kandidatin Tiana Moser. Weiterlesen ⮕

Die Frau aus Niederurnen, die aus dem Nichts an die Spitze stürmtAm Glarner Stadtlauf vom Samstag strebt Daniela Stünzi einen weiteren Sieg an. Ihre Sport-Karriere ist eine sehr erstaunliche Geschichte. Weiterlesen ⮕

Lebenskosten Schweiz: In Zürich ist die gleiche Pizza am teuersten, in Thun und Chur am günstigstenUnser «Pizza-Index» vergleicht die Lebenskosten in Schweizer Städten. Die Datenauswertung zeigt, wie stark sich die Kaufkraft eines Frankens je nach Ort unterscheidet. Weiterlesen ⮕

Kunst 23 Zürich: Die Zukunft der Kunst in der digitalen ÄraMedienmitteilung - Zürich, 26.10.2023: Die führende Kunstmesse Zürichs, die 'Kunst 23', zelebriert ihr 29-jähriges Bestehen in der neu renovierten, urbanen Halle 550. Diese... Weiterlesen ⮕

Ersatzwahl für Alain Berset: Die SP Zürich schickt Jositsch ins Bundesrats-RennenDie erste Hürde hat der Zürcher Ständerat genommen: Die SP-Delegierten haben Daniel Jositsch am Donnerstagabend für den Bundesrat nominiert. Weiterlesen ⮕

Staatsanwältin verlangt lebenslänglich vor Bezirksgericht ZürichAm Bezirksgericht Zürich hat die Staatsanwältin am Mittwoch eine lebenslängliche Freiheitsstrafe… Weiterlesen ⮕