Wegen Mordes wurde der Metallbau-Lehrling Moritz R. (21) in Bayern zu einer elfjährigen Haftstrafe verurteilt.

Die Tat ereignete sich bereits am 5. März dieses Jahres, wie die «Bild» berichtet. Und zwar auf brutalste Art und Weise.Auslöser für die Schreckenstat war offenbar ein Blick in den Impfpass seines Bruders. «Sie war die ganze Zeit unehrlich und hat Geschichten erzählt.» Also habe er den Impfpass begutachtet.

Zum Tatzeitpunkt litt der junge Mann unter Wahnvorstellungen. Moritz R. sagte aus, er sei seit seinem 15. Jahr mit giftigen Materialien gespritzt worden.Daraufhin schoss er ihr zwei Pfeile in den Kopf. (Symbolbild)Ein Blick auf den Impfpass seines Bruders veranlasste einen 21-jährigen Deutschen zu einer Bluttat. – KeystoneÄhnlich verhielt es sich bereits kurz nach der Tat: Er selbst rief die Polizei und nahm sie an der Haustür in Empfang. headtopics.com

Seine Mutter habe ihm «keine andere Wahl gelassen, als zu so drastischen Mitteln zu greifen.» Sein Ziel: Verhindern, dass seinem Bruder dasselbe widerfährt wie ihm.

