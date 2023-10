Ein 21-Jähriger Deutscher wurde von dem Landgericht Hof zu elf Jahren Haft verurteilt. Eine 54-Jährige wollte ihren jüngeren Sohn impfen – der Ältere erdrosselte sie daraufhin mit einem Kissenbezug. Nun wurde der 21-Jährige zu elf Jahren Haft verurteilt. In Thiersheim (Bayern) ermordete ein Sohn seine eigene Mutter. Der Mann wurde zu elf Jahren Haft und einem Aufenthalt in der Psychiatrie verurteilt.

In Thiersheim (Bayern) wollte ein Mann um jeden Preis verhindern, dass sein jüngerer Bruder geimpft wird. g und schoss der Leiche daraufhin zwei Armbrustbolzen in den Kopf. Das Landgericht Hof, das den Fall verhandelte, hat ihn nun zu elf Jahren Haft verurteilt. «völlig emotionslos» in dem Prozess auf. Seine Tat verteidigte er mit wirren Aussagen.

Der vorsitzende Richter Matthias Goers sprach ihn deshalb wegen Mordes schuldig. Weil der Täter aber immer noch unter Wahnvorstellungen leide, wurde ein Psychiatrieaufenthalt angeordnet. Das Gericht stellte deshalb auch eine verminderte Schuldfä­higkeit fest, weshalb der 21-Jährige einer lebenslangen Haftstrafe entging. headtopics.com

