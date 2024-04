21-jähriger Ardon Jashari wechselt vom FC Luzern zum FC Brügge

Am Mittwochabend bestätigte sich der Wechsel des 21-jährigen Mittelfeldspielers Ardon Jashari vom FC Luzern zum FC Brügge in die belgische Jupiler Pro League. Jashari, der bereits zwei Mal für die Schweizer Nationalmannschaft spielte und an der WM 2022 in Katar teilnahm, hat einen Vierjahresvertrag bis 2028 unterschrieben. Der FC Brügge zahlt eine Ablösesumme von rund 6 Millionen Euro. Dies ist ein Rekordtransfer für den FC Luzern, der bisherige Rekord lag bei 4 Millionen Euro für Ruben Vargas.

Jasharis geplanter Wechsel in die Bundesliga wird vorerst nicht stattfinden

