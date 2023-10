20-jähriger deutscher Urlauber auf Mallorca mutmaßlich ermordet

Chef der Mordkommission Angel Ruiz spricht zu den Medien in dem Fall des vor gut einem Jahr auf Mallorcas Flughafen-Autobahn zu Tode gekommenen Deutschen. - Patrick Schirmer/dpaNeue Ermittlungen ergaben, dass der Urlauber vermutlich ermordet wurde.-Autobahn zu Tode gekommenen Deutschen: Der 20-jährige Urlauber sei im Oktober 2022 wohl nicht Opfer eines Unfalls geworden, sondern mutmasslich ermordet worden, teilte die Polizei am Freitag auf der spanischen Urlaubsinsel mit.

Zwei Männer seien als Verdächtige festgenommen und inzwischen in Untersuchungshaft genommen worden. Ihnen werde Mord zur Last gelegt. Die Ermittler vermuten, dass das Opfer unweit der vor allem bei deutschen Touristen beliebten Playa de Palma aus einem fahrenden Auto gestossen wurde. Dafür gebe es auch einen Augenzeugen, hiess es.Bisher hatte man gedacht, dass der junge Tourist aus Nordhessen, der viel Alkohol im Blut hatte, sich am 8.

Die Fahrerin sagte seinerzeit aus, sie habe den auf der Fahrbahn liegenden Mann zwar gesehen, aber nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen können. Sie hatte damals sofort angehalten und die Polizei angerufen. Die Behörden sind inzwischen davon überzeugt, dass das Opfer bewusstlos auf der Fahrbahn lag, nachdem es von den beiden Verdächtigen aus dem fahrenden Wagen gestossen wurde. headtopics.com

Einer der beiden Verdächtigen wurde den amtlichen Angaben zufolge am Montag in Málaga im Süden Spaniens gefasst, der andere einen Tag später in Palma. Die beiden Spanier seien 36 und 44 Jahre alt. In Palma sei ein dritter Mann festgenommen worden, der aber inzwischen auf freien Fuss gesetzt worden sei. Er habe den für die Tat mutmasslich benutzten Lieferwagen eines Unternehmens beruflich gelegentlich gefahren, habe jedoch mit der Tat nichts zu tun, hiess es.

