20 Jahre Patch Tuesday: Microsoft blickt auf die Geschichte der Windows-Updates zurück

Der erste Windows-Patchday ging vor rund 20 Jahren über die Bühne, seitdem findet er jeden zweiten Dienstag im Monat statt. Der zuständige Vice President John Cable blickt auf die Patch-Geschichte zurück.Im Oktober 2003 fasste Microsoft erstmals seine anstehenden Windows-Updates an einem bestimmten Tag, nämlich dem zweiten Dienstag im Monat, zusammen. Der Patch Tuesday war geboren.

Die Idee dazu verkündete Bill Gate bereits 2002, in dem er die Trustworthy Computing Initiative ankündigte:"Jede Woche gibt es Berichte über neu entdeckte Sicherheitsprobleme in allen Arten von Software … Unsere Reaktionsfähigkeit ist beispiellos – aber als Branchenführer können und müssen wir es besser machen. … Wir müssen dafür sorgen, dass die Kunden automatisch in den Genuss dieser Lösungen kommen.", auf 20 Jahre Patch Tuesday zurück. So zählt er etwa weitere Massnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und Information auf, darunter das mit Windows 8 eingeführte Secure Boot sowie die mit Windows 10 erstmals ausführlich erscheinenden Release Notes, die offiziell Windows Update History Pages heisse

:

SRFNEWS: Entsteht hier bald der «teuerste Spielplatz der Welt»?Im Berner Bezirk Bethlehem soll auf einem Parkplatz ein Spielplatz entstehen. Allein das Grundstück kostet über 3.7 Millionen Franken. Gegen das Vorhaben wurde das Referendum ergriffen. Jetzt entscheidet die Bevölkerung.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

SRFNEWS: Der lange Schatten der Traumata im NahostkonfliktArchiv: Israelisches Militär teilt Gazastreifen

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

SRFNEWS: Der lange Schatten der Traumata im NahostkonfliktArchiv: Israelisches Militär teilt Gazastreifen

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Ständeratswahlen in der Westschweiz: Genf: Mazzone steht vor der Abwahl | Freiburg: Gapany nur knapp wiedergewähltIn vier Westschweizer Kantonen fällt die Entscheidung, wer in die kleine Kammer einzieht. Der Wahlsonntag im Liveticker.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

SRFSPORT: Schützenfest-Runde in der Super League: GC besiegt Stade-Lausanne-Ouchy mit 5:2Die 14. Super-League-Runde verkommt immer weiter zur Schützenfest-Runde. Kamen die Zuschauer am Samstag bereits in den Genuss von über fünf Toren pro Spiel, gab es auch im «Krisengipfel» zwischen GC und Aufsteiger Stade-Lausanne-Ouchy Tore am Laufmeter. Beim 5:2 liessen die «Hoppers» den Gästen aus der Westschweiz keine Chance. Auf Kaltstart reagiert – und wieDie Geschichte des Spiels begann aber ganz anders, als das Schlussresultat vermuten lässt. Noch keine drei Minuten waren im Letzigrund gespielt, als Ouchys Giovani Bamba nach schöner Vorarbeit von Romain Bayard an der GC-Strafraumgrenze an den Ball kam, trocken abzog und zur Führung für die Gäste traf. 01:08 Video Bamba bringt SLO früh in Führung Aus Sport-Clip vom 12.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden. Die Antwort der Gastgeber fiel wenig später glasklar aus. Vier Tore zwischen der 26. und 44. Minute sollten bereits in der ersten Halbzeit die letzten Hoffnungen der Gäste zerstören

Herkunft: srfsport | Weiterlesen »

FUW_NEWS: Ems-Chemie löscht negative Bewertungen auf KununuDer Spezialchemiekonzern Ems-Chemie hat negative Einträge auf der Bewertungsplattform von Arbeitgebern Kununu gelöscht. Gleichzeitig erschienen viele positive Rückmeldungen, wie der «SonntagsBlick» schrieb. Die Führungskräfte seien von der Personalabteilung dazu aufgefordert worden, positive Bewertungen abzugeben, sagte ein Kadermitglied der Zeitung. Der Konzern dementiert.

Herkunft: FuW_News | Weiterlesen »