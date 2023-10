18 Tote bei Schusswaffen-Angriff in Lewiston, Maine

Bei dem Schusswaffen-Angriff in der Stadt Lewiston im US-Bundesstaat Maine sind 18 Menschen getötet worden. Das teilte die Gouverneurin von Maine, Janet Mills, am Donnerstag in Lewiston mit.

Bei dem Schusswaffen-Angriff in der Stadt Lewiston im US-Bundesstaat Maine sind 18 Menschen getötet worden. Das teilte die Gouverneurin von Maine, Janet Mills, am Donnerstag in Lewiston mit.

Weiterlesen:

suedostschweiz »

US-Bundesstaat Maine: 16 Tote und 50 Verletzte durch SchüsseIn Lewiston im US-Bundesstaat Maine sind bei einem Schusswaffenangriff zahlreiche Menschen getötet und verletzt worden. Weiterlesen ⮕

US-Bundesstaat Maine: Mindestens zehn Tote durch SchüsseIn Lewiston im US-Bundesstaat Maine sind bei einem Schusswaffenangriff zahlreiche Menschen getötet und verletzt worden. Weiterlesen ⮕

US-Bundesstaat Maine: Mindestens zehn Tote durch SchüsseIn Lewiston im US-Bundesstaat Maine sind bei einem Schusswaffenangriff zahlreiche Menschen getötet und verletzt worden. Weiterlesen ⮕

Schütze tötet 22 Menschen in Lewiston, USAAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Amoklauf Lewiston: Schütze war Waffenausbilder und Armee-ReservistIm US-Bundesstaat Maine sind bei einem Amoklauf laut Berichten 22 Personen getötet worden. Die Polizei sucht nach dem Täter. Das ist über ihn bekannt. Weiterlesen ⮕

Lewiston-Amoklauf: So viele US-Waffen-Blutbäder gab es dieses JahrDer Amoklauf in Lewiston, Maine, ist nur einer von insgesamt 565 sogenannten «Mass-Shootings» in diesem Jahr. Es ist aber der tödlichste. Weiterlesen ⮕