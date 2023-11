17-jähriger Jugendlicher bei Unfall schwer verletzt

Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, welche Aussagen zum Unfall oder zum Unfallfahrzeug machen können. Der Jugendliche trug beim Auffinden einen dunklen Rucksack. Hinweise bitte direkt an Telefon 041 248 81 17.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CH_WOCHENENDE: Unfall-Hotspot Benken: Tragischer Unfall auf der PassstreckeEin 34-Jähriger rammte einen 55-Jährigen auf seinem Fahrrad auf der Passstrecke Benken. Der Unfall ereignete sich im September letzten Jahres.

Herkunft: CH_Wochenende | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: 73-jähriger Mann verunglückt auf der BernstrasseEin 73-jähriger Mann hatte am Montag einen Unfall auf der Bernstrasse in Richtung Schnottwil.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Bezahlen für keine Werbung: Meta führt ein Bezahlmodell einDie Werbung in Sozialen Medien geht vielen auf die Nerven. Sind sie bereit, für die Freiheit von Werbung zu bezahlen?

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Hitzkirch LU: Fussgänger (17) angefahren und schwer verletztDie Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall , welcher sich am Mittwochmorgen in Hitzkirch LU ereignet hat. Ein Fussgänger wurde angefahren und schwer verletzt.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Nottwil LU: Velofahrer von Auto erfasst und verletztAuf der Kantonsstrasse in Nottwil ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Velofahrer verletzt wurde.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

CASHCH: Energiekonzern Uniper macht fast zehn Milliarden Euro GewinnFast ein Jahr nach der Rettung durch den Staat fährt der Energiekonzern Uniper Rekordgewinne ein.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕