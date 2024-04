17-jähriger Fabian nach Motorradunfall an Rollstuhl gebunden

📆 07.04.2024 05:00:00

Motorradunfall,Rollstuhl,Jugendlicher

Ein 17-jähriger Jugendlicher namens Fabian ist nach einem Motorradunfall an den Rollstuhl gebunden. Der Unfall ereignete sich auf dem Weg zur Berufsschule in Frauenfeld. Fabian stürzte in einer leichten Rechtskurve und wurde gegen einen Baum geschleudert, bevor er zwanzig Meter eine Böschung hinunterfiel.