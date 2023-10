160'000 Kinder in der Schweiz werden regelmässig geschlagen

Gewalt in der Erziehung ist verpönt, verboten und schädlich. Trotzdem werden immer noch zehn Prozent der Kinder in der Schweiz körperlich gezüchtigt.Zehn Prozent der Kinder in der Schweiz werden von ihren Müttern und Vätern geschlagen. Zwei Prozent auch mit Gegenständen. Immerhin, über 60 Prozent der Eltern wenden nie körperliche Gewalt gegen ihre Kinder an.

Zehn Prozent der Kinder werden regelmässig von ihren Eltern geschlagen (rund 160'000 Kinder), zwei Prozent auch mit Gegenständen wie Gürtel. 48'000 werden zur Strafe kalt abgeduscht, 300'000 erhalten Schläge auf den Hintern. Und noch mehr werden beschimpft, gedemütigt oder in ihr Zimmer gesperrt.Mehr anzeigen

Kinder zu schlagen, gilt in weiten Teilen der Schweizer Bevölkerung als falsch und veraltet. Gewalt gegen Kinder ist im Übrigen gemäss UNO-Kinderrechtskonvention verboten, die in der Schweiz 1997 in Kraft getreten ist. Trotzdem gehört körperliche Gewalt in einem Teil der Familien in der Schweiz zum Alltag. von ihren Eltern geschlagen headtopics.com

oder anderweitig physisch gemassregelt werden. 1605 Mütter und Väter haben an der Studie teilgenommen, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. 62 Prozent der Befragten gaben an, nie körperliche Gewalt anzuwenden. Für 38 Prozent der Eltern gehören Ohrfeigen zur Erziehung. Ob aus Überzeugung, oder weil ihnen die Hand ausrutscht, geht aus den Resultaten nicht hervor.Zehn Prozent ohrfeigen ihre Söhne und Töchter. Das sind rund 160'000 Kinder in der Schweiz. Zwei Prozent nehmen Gegenstände zu Hilfe, etwa einen Gürtel.

Weniger schmerzhaft, dafür stärker verbreitet sind Schläge auf den Hintern, die 300'000 Kinder immer wieder erdauern müssen. 48'000 Mädchen oder Jungen werden zur Strafe kalt abgeduscht.Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass körperliche Züchtigung negative Folgen hat. So zählt eine Übersichtsstudie der Medical Tribune auf: Geschlagene Kinder sind, verhaltensauffällig, sie lernen schlechter und sind sozial weniger kompetent. headtopics.com

