15-köpfiges Schweizer Aufgebot für Zermatt

06.11.2023 11:22:00 srfnews 1 min.

Swiss-Ski hat am Montag das Aufgebot für die beiden Weltcup-Abfahrten in Zermatt/Cervinia am kommenden Wochenende bekanntgegeben. Dieses umfasst nicht weniger als 15 Athleten, darunter auch solche, für die ein Start gleichbedeutend mit der Premiere im Weltcup wäre.