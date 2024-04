13 Personen ringen um einen der fünf Luzerner Stadtratssitze

13 Personen ringen um einen der fünf Luzern er Stadtrat ssitze – wir stellen die Kandidatinnen und Kandidaten vor

Der bisherige Stadtpräsident Beat Züsli , der seit 2016 im Amt ist, wird von Stefan Sägesser und Urban Frye herausgefordert.Die fünf Kandidierenden der Jungparteien

Luzern Stadtrat Kandidaten Wahl

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



LuzernerZeitung / 🏆 28. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Stadt Luzern LU: Zwei Rumänen (30, 35) nach Einbruchdiebstahl festgenommenDie Luzerner Polizei hat gestern Abend in der Stadt Luzern zwei Personen festgenommen.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Luzerner Polizei verhindert Ausschreitungen zwischen St.Galler und Luzerner FansAnlässlich des Spiels der Promotion League zwischen Luzern und St.Gallen ist es zu Tumulten gekommen. Die Polizei musste eingreifen und konnte verbotene Waffen bei den Fans aus der Ostschweiz sicherstellen.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Selbstunfall in Stadt Bern BE: Autofahrer prallt in Baum – zwei Personen verletztAm Sonntagnachmittag ist in Bern ein Auto bei einem Selbstunfall mit einem Baum kollidiert.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Stadt Bern BE: Autofahrer prallt in Baum – zwei Personen verletztAm Sonntagnachmittag ist in Bern ein Auto bei einem Selbstunfall mit einem Baum kollidiert.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Personen aus über hundert Ländern in der Stadt Zürich eingebürgertIm Jahr 2023 wurden in der Stadt Zürich insgesamt 2950 Personen eingebürgert. Knapp 40 Prozent der eingebürgerten Personen stammen aus Deutschland.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Stadt Bern BE: Auseinandersetzung zwischen mehreren PersonenAm Donnerstagmorgen hat sich in Bern eine tätliche Auseinandersetzung zwischen mutmasslich 3 Personen zugetragen.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »