+114 Prozent: Swiss fliegt Rekordgewinn ein ++ Vor Autogrill-Fusion: Dufry wächst kräftig weiter ++ Zurich expandiert nach Indien

Und auch unter dem Strich verdient Dufry wieder deutlich mehr, seit der Tourismus nach der Pandemie wieder kräftig angezogen hat. Im dritten Quartal beträgt der Gewinn des in Basel ansässigen Unternehmens vor Steuern und Abgaben (Ebidtda) bei 401,7 Millionen.

Zurich will für diesen Einstieg in den indischen Versicherungsmarkt 488 Millionen US-Dollar bezahlen. Später soll die Beteiligung an der Kotak Mahindra General Insurance allenfalls um weitere 19 Prozent Anteile ausgebaut werden können. Der Transaktion müssen noch wie jeweils üblich die Aufsichtsbehörden zustimmen.

Die Kotak General Insurance wurde 2015 als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Kotak Mahindra Bank Limited gegründet. Formal hat Zurich für die Beteiligung darum mit dem Mutterhaus eine Absichtserklärung für die Transaktion unterzeichnet. Trotz des jungen Alters zähle Kotak General Insurance bereits zu den «am schnellsten wachsenden Schadenversicherungsgeschäften» in Indien.

Die SNB betont, dass ihr Ergebnis stark von der Entwicklung an den Märkten abhängig sei. «Starke Schwankungen sind deshalb die Regel und Rückschlüsse auf das Jahresergebnis nur bedingt möglich», heisst es in der Mitteilung vom Dienstag.Die US-Autogewerkschaft UAW hat auch beim dritten Autoriesen General Motors eine Einkommenserhöhung von 25 Prozent durchgesetzt. Die seit gut sechs Wochen laufenden Streiks in der Branche sind damit beendet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NAU_LIVE: Coop hebt die Löhne seiner Angestellten um 2,2 Prozent anCoop erhöht im Jahr 2024 die Löhne seiner Angestellten um 2,2 Prozent. Somit sollen die tieferen Löhne gestärkt und die Teuerung ausgeglichen werden.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

SCHWEIZERBAUER: Lachszucht-Startup Swiss Blue Salmon mit neuen InvestorenDas Lachszucht-Startup Swiss Blue Salmon hat mit der Erne Gruppe und der Hollinger AG «zwei namhafte Investoren» ins Boot geholt. Die Firma investiert in Glarus rund 170 Millionen Franken für die grösste Fischzucht der Schweiz.

Herkunft: SchweizerBauer | Weiterlesen ⮕

CASHCH: Wirtschaft der Eurozone schrumpft im dritten Quartal um 0,1 ProzentDas Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Eurozone ist im dritten Quartal um 0,1 Prozent gesunken, während Volkswirte eine Stagnation erwartet hatten. Die Wirtschaftsentwicklung in den großen Ländern der Eurozone zeigt deutliche Unterschiede.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

CASHCH: Inflationsrate in der Eurozone fällt unter drei ProzentDie Teuerung in der Eurozone hat sich im Oktober deutlich abgeschwächt.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

CASHCH: Börsen-Ticker: SMI mit Verlusten - Roche deutlich tiefer - Analyst sieht Logitech 14 Prozent höherDer Schweizer Aktienmarkt steht am Dienstag etwas tiefer.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

BAZONLINE: Streit um Swiss-Indoors-Sitz: «Das ist genau das Bild, das ich von Roger Brennwald habe»In einem Interview sagte der Turniergründer, eine Verlegung des Steuerdomizils nach Basel komme nicht infrage – obwohl mit dem Kanton eine Prüfung vereinbart worden war. Das kritisieren Politiker. Laut Verantwortlichen ist damit eine andere AG gemeint.

Herkunft: bazonline | Weiterlesen ⮕