11-Jähriger verliert Kontrolle über Einachser

Ein 11-Jähriger verlor die Kontrolle über einen Einachser und verletzte sich sowie seine Mitfahrer. Der 14-jährige Mitfahrer musste ins Krankenhaus geflogen werden. Das Fahrzeug war nicht zugelassen.

POLIZEICH: Rüthi SG: Bub (11) baut Unfall mit Einachser – Mitfahrer (14) im SpitalAm Samstag (04.11.2023), kurz nach 12 Uhr, ereignete sich auf der Dachslochstrasse ein Unfall mit einem Einachser.

POLIZEICH: Alles unter Kontrolle mit der SECAS Sicherheit GmbHAuch wenn es manchmal praktisch wäre, unsere Streifenwagen in die Hosentasche zu stecken – in echt sind unsere Fahrzeuge etwas grösser.

POLIZEICH: Autounfall mit Brand in PfäffikonEin 29-jähriger Mann verursachte einen Autounfall in Pfäffikon, bei dem ein Fahrzeug in Brand geriet.

CASHCH: USA treiben Regulierung von Schattenbanken voranDie USA treiben ihre Pläne zur schärferen Kontrolle von Finanzinstitutionen jenseits der Bankenbranche voran.

