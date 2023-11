1. November 2023: Die Nachrichten des Tages im Überblick

Erstmals seit dem Überfall am 7. Oktober sind Verletzte aus dem Gazastreifen nach Ägypten gekommen. Laut den Behörden sollten am Mittwoch 81 Schwerverletzte den Grenzübergang Rafah überqueren. Mehr dazu und weitere Kurzmeldungen lesen SieInfantino hat die Vergabe an Saudiarabien ganz nebenbei auf seinem privaten Instagram-Kanal verkündet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SUEDOSTSCHWEIZ: SNB schreibt für Januar bis September knappen GewinnDie Schweizerische Nationalbank (SNB) weist für die ersten neun Monate 2023 einen knappen Gewinn…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

20MIN: Die 10 beliebtesten Schweizer Bäckereien 2023Ein Ranking stellt die zehn beliebtesten Bäckereien in der Schweiz für das Jahr 2023 vor.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

CASHCH: SNB-Gewinn schmilzt zusammenBei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) sind die Gewinne in den ersten neun Monaten 2023 deutlich zusammengeschmolzen.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

FUW_NEWS: Börsenbericht vom 1. November 2023: SMI startet fest in den November | UBS, Roche und Novartis gefragtDer aktuelle Bericht vom Schweizer Aktienmarkt und ein Überblick der wichtigsten Geschehnisse an Wallstreet, den asiatischen Börsen sowie den Devisen- und den Rohstoffmärkten.

Herkunft: FuW_News | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: 31. Oktober 2023: Die Nachrichten des Tages im ÜberblickGrüner Kandidat für Bundesrat | Klimakollaps mit Schweizer Rohstoffriese | Rückkehr der Doppelnamen | Fallen auf Whatsapp und Co. | Neuer Trainer für FC Basel

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: Gewinner des WTT Young Leader Award 2023 bekannt gegebenDie Gewinner des WTT Young Leader Award 2023 der Ostschweizer Fachhochschule (Ost) wurden in der Tonhalle St.Gallen bekannt gegeben. Die Preise sind mit insgesamt 22.000 Franken dotiert.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕