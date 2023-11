1/4-Final-Duelle Schweizer Cup - Derby für den FCZ – YB muss nach Sitten

Eine knifflige Reise steht Titelverteidiger YB bevor. Die Berner müssen auswärts beim letzten verbliebenen Klub aus der Challenge League, dem FC Sion ran. Favoritenschreck Delémont aus der Promotion League, das mit St. Gallen und Luzern bereits zwei Super-Ligisten ausschaltete, nimmt Mass an Servette.

Cup-Viertelfinals Box aufklappen Box zuklappen Die Cup-Viertelfinals werden zwischen dem 27. und 29. Februar 2024 über die Bühne gehen.

