Tuesday's Sports Scores

Tuesday's Scoreboard NHL Montreal 5 Florida 3 Minnesota 3 Ottawa 2 Anaheim 5 Calgary 3 Vegas 6 Vancouver 3 Pittsburgh 6 New Jersey 3 Buffalo 6 Washington 2 N.Y. Islanders 2 Chicago 1 Boston 3 Nashville 0 --- AHL Abbotsford 4 Manitoba 3 Utica 4 Bridgeport 1 Hershey 1 Lehigh Valley 0 Texas 5 Colorado 3 Rockford 2 Milwaukee 1 (SO) --- NBA L.A.

Lakers 128 Toronto 111 Washington 117 Milwaukee 113 Miami 109 New York 99 Philadelphia 109 Oklahoma City 105 Minnesota 113 Houston 106 Cleveland 129 Utah 113 Denver 110 San Antonio 105 Golden State 104 Dallas 100 Sacramento 109 L.A. Clippers 95 --- MLB American League Toronto 2 Houston 1 Kansas City 4 Baltimore 1 Tampa Bay 5 Texas 2 Boston 5 Oakland 4 (11) Cleveland 5 Seattle 2 National League Philadelphia 9 Cincinnati 4 Chicago Cubs 12 Colorado 2 St. Louis 5 San Diego 2 L.A. Dodgers 5 San Francisco 4 Interleague Milwaukee 3 Minnesota 2 Chicago White Sox 3 Atlanta 2 L.A. Angels 3 Miami 1 Detroit at N.Y

