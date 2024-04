Zoe Saldaña afirma que seria uma grande perda para Marvel não trazer de volta os Guardiões da Galáxia

Zoe Saldaña, que interpretou Gamora nas trilogia de "Guardiões da Galáxia" de James Gunn, afirmou que seria uma grande perda para Marvel não trazer os personagens do filme de volta. “Eu acho que seria uma grande perda para a Marvel se eles não encontrassem uma maneira de trazer de volta os Guardiões da Galáxia”, disse. "É o grupo de desajustados favorito dos fãs, sabe? Eles tinham uma voz com a escrita de James Gunn - que é tão maravilhosa e muito específica para esse gênero.

Então, eu seria a primeira na primeira fila a celebrar quando os Guardiões da Galáxia voltarem”, pontuou. Apesar disso, a atriz acredita que seu tempo como Gamora já acabou – pelo menos por ora –, mas que a personagem continua viva no Universo Cinematográfico da Marvel. “Quero dizer, até agora, acho que ela para mim, mas não acho que Gamora se foi para sempre

