Zico avalia empate do Flamengo com Millonarios

Após empate com Millonarios, na Colômbia, ídolo rubro-negro avalia que é importante pontuar fora de casa, e vencer todas no Maracanã, não foi um resultado ruim. Para o eterno camisa 10 da Gávea, o placar se explica pela existência de uma falha individual no gol colombiano. Após Pedro abrir o placar já no segundo tempo, Pulgar falhou em uma saída de bola, na marca dos 38 minutos, e Daniel Ruiz fez o gol que decretou um ponto para cada lado.

— O Flamengo estava bem e, na hora que teve a maior chance de ter uma vantagem, tanto no placar quanto numérica, só ia sofrer gol se tivesse uma falha mesmo. Foi o que aconteceu. É uma coisa rara você pegar o Flamengo desprotegido. E o Millonarios aproveitou bem — disse Zico, em contato com a reportagem do GLOBO. Naquele momento, o rubro-negro tinha um a mais em campo, pois o volante Larry Vásquez havia sido expulso ao fazer o pênalti em Arrascaeta. Mesmo assim, os cariocas sofreram o gol de empate e desperdiçaram os três ponto

