Zeca Camargo e Glenda Kozlowski participam de desafios no Melhor da Noite

Zeca Camargo participou de um experimento ao vivo no Melhor da Noite nesta terça-feira (7). No quadro Loucos por Ciência, o apresentador subiu em uma plataforma equilibrada por embalagens de iogurte. As nove garrafinhas de iogurte suportaram Zeca, mas por muito pouco. 'Eu estou firme aqui', disse. Após alguns segundos em cima da plataforma, ele quase se desequilibrou. Glenda Kozlowski também participou de um desafio. Ela precisou andar sobre várias cartelas de ovos.

O cientista Daniel explicou: 'A curva do ovo é muito próxima de uma catenária. Tem a propriedade, em qualquer ponto que fizer pressão, de distribuir igualmente em todo material. Isso traz uma resistência incrível', afirmou. A apresentadora desfilou pelos ovos e apenas alguns se quebraram. Veja

