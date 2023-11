Yolanda Díaz recupera su plan para sentar a los sindicatos en los consejos de administración de las empresas

En cualquier caso, los expertos consultados coinciden en que sea cual sea la opción elegida para el desarrollo de esta regulación en España, requeriría un profundo cambio cultural por parte del empresariado, pero también ciertos cambios del lado de los representantes de los trabajadores.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALEXTRA: Casal de pescadores é varrido durante tempestade, mas se salva se agarrando 'pelas unhas' a píerDupla ignorou alerta de tempestade e se arriscou em píer na Inglaterra

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: A Argentina de Milei se parece e se diferencia do BrasilComparações com as eleições do país vizinho fazem sentido até a disputa eleitoral. O extremista não cabe numa sociedade onde a educação é um valor que se sobrepõe a suas crises

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: La burbuja de las revistas científicas se traga millones de euros de dinero públicoUn análisis sugiere que algunas editoriales académicas han multiplicado sus ingresos gracias a la aceptación masiva de estudios triviales en números especiales

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: Pescados disfrazados y frutas con ojos: el otro carnaval de Cádiz se llama TosantosLos puestos de los mercados gaditanos se decoran desde el siglo XIX con escenas satíricas los últimos lunes de octubre en una fiesta en peligro

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: Radiografía de una catástrofe: Acapulco se asoma al caos tras la devastación de ‘Otis’La inseguridad se convierte en la gran preocupación de la población, que recibe a cuentagotas comida y agua, mientras el Ejército trata de tomar el control de la ciudad después del huracán

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Parimatch cadastro: como se registrar na plataformaSaiba como fazer seu Parimatch cadastro com um passo a passo rápido. Confira o código promocional para obter um bônus de boas-vindas e muito mais.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕