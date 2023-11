Yasmin Brunet rebate crítica de internauta: 'Nunca destruí família nenhuma'

Rio - Yasmin Brunet, de 35 anos, expôs, no Instagram, o comentário de um internauta que a considerou uma 'alpinista social' e não ficou calada. A modelo disse que nunca destruiu nenhuma família e ressaltou que não ficou com dinheiro de homem nenhum, já que trabalha desde nova. fotogaleria 'Destruir mais uma família e depois ficar com a herança do macho, pra variar. Alpinista social faz assim', afirmou um usuário da rede social.

Você vai me culpar pela decisão de um homem adulto que tem capacidade de fazer suas próprias escolhas? Sobre dinheiro, eu trabalho desde os 13 anos, graças a Deus nunca precisei de ninguém. Cuidado com o que você lê por aí e muito mais cuidado com o que você fala e tem como verdade'. Na legenda da publicação, compartilhada nos stories, neste domingo, a filha de Luiza Brunet ainda desabafou: 'Tá enchendo o saco, já isso.

Yasmin Brunet vai a mais uma festa da família de MC DanielNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Dia especial: torcedor do Fluminense, Kauê Fernandes estreará no UFC no dia da final da LibertadoresKauê Fernandes esteve na final de 2008 e revelou uma promessa que fez se tudo der certo no dia 4 de novembro Consulte Mais informação ⮕

Coronel israelense que esteve em Brumadinho procura desaparecidos em Kibutz: ‘Nunca pensei em enfrentar isso’Escolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

A cidade subterrânea: nunca foi tão perigoso combater nos túneis de GazaExiste o perigo tático, de entrar numa rede de 500 quilômetros sob a terra, e o estratégico, de que o Irã desencadeie seus comandados Consulte Mais informação ⮕

Celebrações do dia de São Judas Tadeu reúnem fiéis no Cosme VelhoFormado em Jornalismo pelo Centro Universitário IBMR. Chegou ao DIA em 2021 como estagiário e, atualmente é repórter na editoria de Diversão. Consulte Mais informação ⮕

Pan de Santiago: Brasil encerra primeiro dia do judô com seis medalhasAtletas brasileiros venceram todas as disputas por medalhas neste sábado (28) Consulte Mais informação ⮕