Yahoo adquire aplicativo Artifact baseado em IA para sugerir notícias aos usuários

O Yahoo anunciou nesta terça-feira (2) a compra do Artifact, aplicativo que utiliza inteligência artificial (IA) para sugerir notícias aos usuários. A plataforma, lançada no início de 2023 e desenvolvida pelos cofundadores do Instagram, Mike Krieger e Kevin Systrom, não teve o valor de venda revelado pelas partes.Com a aquisição, a tecnologia de personalização de conteúdos baseada em IA passará a integrar os serviços do Yahoo, incluindo o app Yahoo News, juntamente com outros recursos.

A ideia da companhia é aproveitar a ferramenta para recomendar notícias selecionadas às centenas de milhões de usuários dos seus produtos em todo o mundo.Leia também: WhatsApp testa recurso de busca com IA da Meta no AndroidO app Artifact estreou no início de 2023 fazendo a curadoria de notícias com o auxílio de IA.Criado como um app de notícias, o Artifact usa IA para analisar os interesses dos usuários, gerando um feed customizado para manter o internauta conectado às suas preferência

